Басурин заявил об угрозе украинских комплексов С-300 и "Бук-М1" для пассажирских самолётов

На этом фоне решение ряда государств о прекращении воздушного сообщения над территорией Украины "выглядит разумным и осмотрительным", считают в ДНР.

Разведка Народной милиции Донецкой Народной Республики располагает данными о перемещении полков ВСУ, на вооружении которых есть комплексы С-300 и "Бук-М1", в районах аэропортов Киева, Харькова и Черкасс. Об этом заявил журналистам во вторник замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой фиксируется перемещение колонн подразделений украинских зенитных ракетных полков, на вооружении которых стоят комплексы С-300 и "Бук-М1", и занятие стартовых позиций в районах международных аэропортов Киева, Харькова и Черкасс. Не исключаем спланированной провокации в отношении пассажирских самолётов", — заявил он.

По словам Басурина, на этом фоне решение ряда государств о прекращении воздушного сообщения над территорией Украины "выглядит разумным и осмотрительным", а также поможет избежать человеческих жертв и повторения трагедий с крушением гражданских авиалайнеров.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук".