Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока – 2"
Канцлер ФРГ считает, что ситуация "сегодня кардинально иная" и поэтому "в свете недавнего развития событий" её нужно заново оценить.
Сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена, она не может продолжаться с учётом "действий России", заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, он поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору по соответствующему вопросу.
"Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны её заново оценить, впрочем, и в том, что касается "Северного потока – 2". Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности", — заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Канцлер добавил, что без этой сертификации "Северный поток – 2" не может быть запущен.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент Владимир Путин выслушал мнения членов совета о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Сегодня депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР.
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