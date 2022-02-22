Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока – 2"

Сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена, она не может продолжаться с учётом "действий России", заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, он поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору по соответствующему вопросу.

"Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны её заново оценить, впрочем, и в том, что касается "Северного потока – 2". Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности", — заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.