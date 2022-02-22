Пребывание в России эвакуированных жителей Донбасса является временным, напомнили в Кремле
По словам Дмитрия Пескова, ситуация в ДНР и ЛНР из-за обстрелов по-прежнему неспокойна и "многие граждане испытывают чувство опасности, поэтому принимают решение временно приехать в Россию".
Эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) остаются на российской территории временно. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопросы, насколько может затянуться пребывание беженцев на территории нашей стран, а также готовы ли российские власти к дополнительным финансовым выплатам, если нахождение здесь жителей ДНР и ЛНР окажется продолжительным.
"Сейчас речь идёт о выплате в десять тысяч рублей на одного человека, на одного беженца. Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер", — подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков констатировал, что, несмотря на вчерашние новости и решения, ситуация в Донбассе из-за украинских обстрелов по-прежнему неспокойна и "многие граждане испытывают чувство опасности, поэтому принимают решение временно приехать в Россию".
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. В тот же день Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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