Пребывание в России эвакуированных жителей Донбасса является временным, напомнили в Кремле

По словам Дмитрия Пескова, ситуация в ДНР и ЛНР из-за обстрелов по-прежнему неспокойна и "многие граждане испытывают чувство опасности, поэтому принимают решение временно приехать в Россию".

Эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) остаются на российской территории временно. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопросы, насколько может затянуться пребывание беженцев на территории нашей стран, а также готовы ли российские власти к дополнительным финансовым выплатам, если нахождение здесь жителей ДНР и ЛНР окажется продолжительным.

"Сейчас речь идёт о выплате в десять тысяч рублей на одного человека, на одного беженца. Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер", — подчеркнул представитель Кремля.