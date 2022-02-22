Минздрав подготовил новую версию методических рекомендаций по лечению ковида
По словам главы министерства, туда были включены препараты, оказывающие патогенетическое действие непосредственно на само заболевание.
Министерство здравоохранения России подготовило новую версию методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.
"Туда вошли в том числе новые препараты, зарегистрированные в РФ для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это противовирусные препараты, оказывающие именно патогенетическое действие на само заболевание", — отметил министр.
А ранее инфекционист Андрей Поздняков заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 80%. Такие выводы он делает на основании результатов лабораторных обследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса.
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