Минздрав подготовил новую версию методических рекомендаций по лечению ковида

Министерство здравоохранения России подготовило новую версию методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

"Туда вошли в том числе новые препараты, зарегистрированные в РФ для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это противовирусные препараты, оказывающие именно патогенетическое действие на само заболевание", — отметил министр.