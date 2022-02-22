Басурин сообщил о переброске пяти украинских РСЗО "Град" в район Мариуполя

Он подчеркнул, что оттуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории республики.

Разведка Народной милиции Донецкой Народной Республики зафиксировала перемещение пяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" в район Мариуполя, откуда может обстреливать территорию ДНР, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Фиксируется перемещение восьми танков и пяти РСЗО БМ-21 "Град" с полигона в районе н. п. Урзуф в район Мариуполя, откуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории ДНР", — сообщил Басурин.