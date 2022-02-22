Басурин сообщил о переброске пяти украинских РСЗО "Град" в район Мариуполя
Он подчеркнул, что оттуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории республики.
Разведка Народной милиции Донецкой Народной Республики зафиксировала перемещение пяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" в район Мариуполя, откуда может обстреливать территорию ДНР, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Фиксируется перемещение восьми танков и пяти РСЗО БМ-21 "Град" с полигона в районе н. п. Урзуф в район Мариуполя, откуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории ДНР", — сообщил Басурин.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в телеобращении объявил о признании ДНР и ЛНР.
Эдуард Басурин. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак