Послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Рестрикции должны коснуться всех лиц, вовлечённых в этот процесс, подчеркнули на заседании глав МИД Европы.

Первый блок персональных санкций против России из-за признания Москвой независимости ЛНР и ДНР уже готов. Его согласовали главы МИД Евросоюза на заседании комитета "Корепер" и скоро утвердят. Об этом сообщили в постоянном представительстве Франции при ЕС.