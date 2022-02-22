Послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР
Рестрикции должны коснуться всех лиц, вовлечённых в этот процесс, подчеркнули на заседании глав МИД Европы.
Первый блок персональных санкций против России из-за признания Москвой независимости ЛНР и ДНР уже готов. Его согласовали главы МИД Евросоюза на заседании комитета "Корепер" и скоро утвердят. Об этом сообщили в постоянном представительстве Франции при ЕС.
"Встреча "Корепера" завершилась. Подтверждена решимость ввести персональные санкции против вовлечённых [в принятие решений о признании независимости ЛНР и ДНР] лиц в тесном взаимодействии с нашими партнёрами и союзниками", — говорится в заявлении.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал указ о санкциях.
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