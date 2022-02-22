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22 февраля, 11:45

МИД Украины отозвал временного поверенного в России из-за признания ДНР и ЛНР

В дипведомстве намерены проконсультироваться с Покотило по поводу действий РФ и "созданных ею квазиобразований".

МИД Украины вызвал из Москвы временного поверенного по делам Незалежной в России Василия Покотило из-за признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства.

"В связи с принятием руководством РФ противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило был вызван для проведения консультаций", — говорится в заявлении.

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Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

Обложка © Wikipedia / DiscoverWithDima

Александра Васильева

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