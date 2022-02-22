МИД Украины отозвал временного поверенного в России из-за признания ДНР и ЛНР

В дипведомстве намерены проконсультироваться с Покотило по поводу действий РФ и "созданных ею квазиобразований".

МИД Украины вызвал из Москвы временного поверенного по делам Незалежной в России Василия Покотило из-за признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства.

"В связи с принятием руководством РФ противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило был вызван для проведения консультаций", — говорится в заявлении.