Вильфанд объяснил, когда в Москве наступит настоящая весна
По словам метеоролога, в первый день марта температура в столице ожидается на 2–2,5 градуса выше нормы, а с 2-го числа может быть ещё выше. Однако в начале первого месяца весны могут быть и холода.
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Климатическую весну в Москве можно ждать примерно в конце марта, в начале же месяца возможны холода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом "Москва 24".
По его словам, в первый день марта температура в столице ожидается на 2–2,5 градуса выше нормы. Погода в начале календарной весны будет обуславливаться областью повышенного давления. Днём, заметил метеоролог, ожидается солнышко и до +4 градусов. Не исключено, что с 2-го числа температура будет ещё выше и достигнет 3–6 градусов. Однако Вильфанд заметил, что часто в марте бывают процессы зимнего характера с холодами и снижением температуры до минус десяти.
"Ледоход происходит в третьей декаде марта – начале апреля. Грачи тоже прилетают в это время. День весеннего равноденствия 22 марта. Всемирный метеорологический день отмечается 23 марта. Много всего сходится. Примерно с этих дат можно и считать, что начинается весна", — объяснил метеоролог.
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