Народная милиция ЛНР освободила КПП Станица Луганская
Также в ведомстве сообщили, что под контроль была взята центральная часть одноимённого посёлка.
Силами Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) были освобождены КПП Станица Луганская и центральная часть посёлка. Об этом информируют в телеграм-канале ведомства.
"Силами НМ ЛНР были освобождены КПВВ Станица Луганская и центральная часть посёлка", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказал, что ВС России ночью нанесли удар по военным объектам Украины. Всего в ходе специальной операции войска поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, а также установили полный контроль над городом Мелитополем.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Река Александр