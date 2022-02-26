Народная милиция ЛНР освободила КПП Станица Луганская

Также в ведомстве сообщили, что под контроль была взята центральная часть одноимённого посёлка.

Силами Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) были освобождены КПП Станица Луганская и центральная часть посёлка. Об этом информируют в телеграм-канале ведомства.

"Силами НМ ЛНР были освобождены КПВВ Станица Луганская и центральная часть посёлка", — говорится в сообщении.