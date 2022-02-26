"Роскосмос" приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру
В пресс-службе госкорпорации уточнили, что сейчас во Французской Гвиане находится 87 сотрудников, уже начата проработка вопроса их выезда. По словам Дмитрия Рогозина, это ответ на европейские санкции.
Космодром Куру во Французской Гвиане. Обложка © Telegram-канал Дмитрия Рогозина
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнёрами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.
"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации космических запусков с космодрома Куру", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, госкорпорация отзывает свой технический персонал, в том числе сводный стартовый расчёт. В пресс-службе "Роскосмоса" заметили, что сейчас во Французской Гвиане 87 россиян, в том числе сотрудники НПО имени С.А. Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, работники РКЦ "Прогресс" и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Сейчас прорабатывается вопрос их выезда.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.