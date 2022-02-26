"Роскосмос" приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнёрами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.

"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации космических запусков с космодрома Куру", — написал он в телеграм-канале .

Кроме того, госкорпорация отзывает свой технический персонал, в том числе сводный стартовый расчёт. В пресс-службе "Роскосмоса" заметили, что сейчас во Французской Гвиане 87 россиян, в том числе сотрудники НПО имени С.А. Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, работники РКЦ "Прогресс" и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Сейчас прорабатывается вопрос их выезда.