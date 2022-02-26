Зеленский заявил, что находится в Киеве и не отдавал приказ армии сложить оружие

"Всем доброго утра, украинцы. Сейчас в Сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идёт эвакуация. Значит, так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство", — сказал украинский лидер.