Зеленский заявил, что находится в Киеве и не отдавал приказ армии сложить оружие
Украинский лидер назвал появляющуюся в Интернете информацию о якобы проводимой эвакуации фейками и сказал, что военнослужащие Незалежной продолжат защищать своё государство.
Зеленский заявил, что находится в Киеве, и назвал фейками сообщения о приказе армии сложить оружие. Видео © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам страны, заявив, что он продолжает находиться в Киеве.
"Всем доброго утра, украинцы. Сейчас в Сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идёт эвакуация. Значит, так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство", — сказал украинский лидер.
Как рассказывал Лайф, 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что создаст все условия для безопасного проведения встречи. И президент Украины Владимир Зеленский призывал начать диалог в связи со спецоперацией России.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео © Instagram / zelenskiy_official