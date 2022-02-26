Представитель ЛНР: За сутки в республиках из-за обстрелов ВСУ погибло семь человек

Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в ходе ударов было повреждено здание детского сада в Донецке.

Семь мирных жителей погибло и 15 пострадало в результате обстрелов Вооружённых сил Украины Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

"За последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей. По данным отчётов СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР", — написал он в телеграм-канале.