Представитель ЛНР: За сутки в республиках из-за обстрелов ВСУ погибло семь человек
Петровский район Донецка. Обложка © Штаб территориальной обороны ДНР
Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в ходе ударов было повреждено здание детского сада в Донецке.
Семь мирных жителей погибло и 15 пострадало в результате обстрелов Вооружённых сил Украины Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
"За последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей. По данным отчётов СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, по данным СЦКК ДНР, в ходе ударов было повреждено здание детского сада в Донецке.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.