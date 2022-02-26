Губернатор Белгородской области сообщил об увеличении потока людей со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Обложка © Instagram / gladkov1969
Он уточнил, что в основном это знакомые тех, кто проживает в регионе. Минувшая же ночь, по информации оперативного штаба, прошла "достаточно спокойно", а происшествий зафиксировано не было.
За прошедшую ночь на территорию Белгородского района со стороны Украины пришло более десяти человек. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, людей размещают у родственников и в пунктах временного размещения.
По словам Гладкова, накануне глава Вейделевского района доложил ему, что за двое суток пришли 55 человек со стороны Украины.
"В основном это родственники и знакомые тех людей, которые проживают на территории нашей Белгородской области. Проверяем, и они уходят к своим родственникам. За ночь на территорию Белгородского района пришло чуть более 10 человек. Их отправили в пункт временного размещения", — написал он в "Инстаграме".
По словам губернатора, власти региона готовы к любому развитию событий и окажут помощь каждому, если это необходимо. Минувшая же ночь, по информации оперативного штаба, прошла "достаточно спокойно", а происшествий зафиксировано не было.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.