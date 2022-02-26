Губернатор Белгородской области сообщил об увеличении потока людей со стороны Украины

Он уточнил, что в основном это знакомые тех, кто проживает в регионе. Минувшая же ночь, по информации оперативного штаба, прошла "достаточно спокойно", а происшествий зафиксировано не было.

За прошедшую ночь на территорию Белгородского района со стороны Украины пришло более десяти человек. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, людей размещают у родственников и в пунктах временного размещения.

По словам Гладкова, накануне глава Вейделевского района доложил ему, что за двое суток пришли 55 человек со стороны Украины.

"В основном это родственники и знакомые тех людей, которые проживают на территории нашей Белгородской области. Проверяем, и они уходят к своим родственникам. За ночь на территорию Белгородского района пришло чуть более 10 человек. Их отправили в пункт временного размещения", — написал он в "Инстаграме".