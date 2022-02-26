Силы ПВО ДНР перехватили над республикой две ракеты ТРК "Точка-У"

Как сообщает Штаб территориальной обороны, боеприпасы не сработали, однако при их падении пострадали несколько жилых домов и хозяйственных построек.

Утром 26 февраля силы ПВО Донецкой Народной Республики перехватили две ракеты ТРК "Точка-У". Как сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, снаряды не сработали, при их падении ряд зданий получили повреждения.

"Рано утром силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР", — говорится в записи Штаба.

Помимо жилых домов и хозяйственных построек множественные повреждения из-за обломков боеприпасов получили прилегающие домохозяйства.