Силы ПВО ДНР перехватили над республикой две ракеты ТРК "Точка-У"
Обложка © Штаб территориальной обороны ДНР
Как сообщает Штаб территориальной обороны, боеприпасы не сработали, однако при их падении пострадали несколько жилых домов и хозяйственных построек.
Утром 26 февраля силы ПВО Донецкой Народной Республики перехватили две ракеты ТРК "Точка-У". Как сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, снаряды не сработали, при их падении ряд зданий получили повреждения.
"Рано утром силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР", — говорится в записи Штаба.
Помимо жилых домов и хозяйственных построек множественные повреждения из-за обломков боеприпасов получили прилегающие домохозяйства.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.