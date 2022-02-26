Bloomberg: США всерьёз задумались об отключении России от SWIFT
Ранее в Штатах признали, что против этого выступают некоторые страны, которые сами могут пострадать в результате нарушения финансово-экономических отношений с российскими партнёрами.
Соединённые Штаты вместе с европейскими партнёрами "всерьёз рассматривают" возможность отключить Россию от международной системы банковских платежей SWIFT. Об этом сообщают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.
Как отмечает агентство, представители администрации американского лидера Джо Байдена обсуждают возможность давления на руководство Евросоюза по этому вопросу. Однако пока нет окончательного решения.
Ранее уже сообщалось об обеспокоенности стран Евросоюза, что отключение РФ от SWIFT может нанести серьёзный удар по экономике и создать проблемы в обеспечении энергоресурсами. Вместе с тем полностью снимать этот вопрос с повестки пока не собираются.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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