Bloomberg: США всерьёз задумались об отключении России от SWIFT

Соединённые Штаты вместе с европейскими партнёрами "всерьёз рассматривают" возможность отключить Россию от международной системы банковских платежей SWIFT. Об этом сообщают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, представители администрации американского лидера Джо Байдена обсуждают возможность давления на руководство Евросоюза по этому вопросу. Однако пока нет окончательного решения.

Ранее уже сообщалось об обеспокоенности стран Евросоюза, что отключение РФ от SWIFT может нанести серьёзный удар по экономике и создать проблемы в обеспечении энергоресурсами. Вместе с тем полностью снимать этот вопрос с повестки пока не собираются.