Депутат Аксаков счёл "несмертельным" возможное отключение России от SWIFT
Парламентарий напомнил, что в РФ существует аналог подобной системы платежей. По его словам, на сегодняшний день её используют более 400 крупнейших отечественных организаций.
Возможное отключение России от международной платёжной системы SWIFT "не драматично и не смертельно". Такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в видеоинтервью "Как Россия готовится к очередному пакету санкций от Евросоюза?".
"Отключение России от SWIFT — это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены", — цитирует ТАСС парламентария.
Аксаков напомнил, что в России существует так называемый аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений. По его словам, на сегодняшний день её используют более 400 крупнейших отечественных организаций.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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