Депутат Аксаков счёл "несмертельным" возможное отключение России от SWIFT

Возможное отключение России от международной платёжной системы SWIFT "не драматично и не смертельно". Такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в видеоинтервью "Как Россия готовится к очередному пакету санкций от Евросоюза?".

"Отключение России от SWIFT — это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены", — цитирует ТАСС парламентария.