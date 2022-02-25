Глава Минфина ФРГ Линднер заявил о "полной блокаде" российских банков из-за санкций ЕС

При этом он подчеркнул, что некоторые транзакции остаются доступными. Например, по его словам, речь идёт об оплате поставок газа и о переводах между немецкими компаниями.

Санкции, которые ввёл Евросоюз против России из-за спецоперации на Украине, означают полную блокаду российских банков и прекращение бизнеса с Москвой. С таким заявлением выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

"Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращён", — сказал глава Минфина ФРГ на пресс-конференции с французским коллегой Брюно Ле Мэром.