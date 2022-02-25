Глава Минфина ФРГ Линднер заявил о "полной блокаде" российских банков из-за санкций ЕС
При этом он подчеркнул, что некоторые транзакции остаются доступными. Например, по его словам, речь идёт об оплате поставок газа и о переводах между немецкими компаниями.
Санкции, которые ввёл Евросоюз против России из-за спецоперации на Украине, означают полную блокаду российских банков и прекращение бизнеса с Москвой. С таким заявлением выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
"Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращён", — сказал глава Минфина ФРГ на пресс-конференции с французским коллегой Брюно Ле Мэром.
При этом Линднер подчеркнул, что некоторые транзакции через российские банки остаются доступными. Например, по его словам, речь идёт об оплате поставок газа и о переводах между немецкими компаниями.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
Кристиан Линднер. Обложка © Facebook / Christian Lindner