Мэр Горловки показал последствия удара ВСУ по школе, в результате которого погибли учителя
Во всём здании разбито порядка 50 окон. Приходько подчеркнул, что подобные сводки приходят не с территории Украины, а именно из ДНР, где продолжают обстреливать дома и инфраструктуру.
Последствия обстрела школы в Горловке. Видео © t.me / Prikhodko1970
Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал в телеграм-канале видео с последствиями попадания в здание школы № 50 снаряда, который прилетел со стороны ВСУ. По словам главы города, пока не известно, какого именно калибра был боеприпас, в результате падения которого погибли два учителя.
На кадрах показан сначала кабинет, в котором находилась одна из погибших. На полу рассыпано множество осколков, а на стене возле двери виден след от снаряда. Приходько добавил, что "когда говорят о том, что геноцида нет, вот он есть в открытом, неприкрытом виде".
Мэр Горловки рассказал, что одна из погибших учителей сидела за сейфом, который стоит у окна и "даже он её не спас". Во всём здании разбито порядка 50 окон, добавил он. И такие сводки приходят именно со стороны ДНР, а не с Украины, подчеркнул глава города. В республике продолжают обстреливать объекты инфраструктуры и социальные объекты.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что снаряд ВСУ попал в здание школы, погибли двое учителей. Глава населённого пункта не уточнил, есть ли другие пострадавшие в результате инцидента.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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