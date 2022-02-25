Мэр Горловки показал последствия удара ВСУ по школе, в результате которого погибли учителя

Во всём здании разбито порядка 50 окон. Приходько подчеркнул, что подобные сводки приходят не с территории Украины, а именно из ДНР, где продолжают обстреливать дома и инфраструктуру.

Последствия обстрела школы в Горловке. Видео © t.me / Prikhodko1970

Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал в телеграм-канале видео с последствиями попадания в здание школы № 50 снаряда, который прилетел со стороны ВСУ. По словам главы города, пока не известно, какого именно калибра был боеприпас, в результате падения которого погибли два учителя.

На кадрах показан сначала кабинет, в котором находилась одна из погибших. На полу рассыпано множество осколков, а на стене возле двери виден след от снаряда. Приходько добавил, что "когда говорят о том, что геноцида нет, вот он есть в открытом, неприкрытом виде".

Мэр Горловки рассказал, что одна из погибших учителей сидела за сейфом, который стоит у окна и "даже он её не спас". Во всём здании разбито порядка 50 окон, добавил он. И такие сводки приходят именно со стороны ДНР, а не с Украины, подчеркнул глава города. В республике продолжают обстреливать объекты инфраструктуры и социальные объекты.