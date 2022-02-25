СЦКК: ВСУ выпустили свыше 6700 снарядов по территории ДНР

Украинские силовики за всё время эскалации повредили 87 жилых домов, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе медицинские и образовательные учреждения.

Украинские силовики выпустили 6748 боеприпасов различного калибра по территории ДНР за девять дней эскалации. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За столько же дней украинские военные обстреляли территорию ДНР 522 раза. Кроме того, за это время ВСУ повредили 87 жилых домов, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе два медицинских и пять образовательных учреждений, четыре объекта критической инфраструктуры и электро-, водо- и газоснабжения, а также четыре транспортных средства.