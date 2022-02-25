СЦКК: ВСУ выпустили свыше 6700 снарядов по территории ДНР
Украинские силовики за всё время эскалации повредили 87 жилых домов, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе медицинские и образовательные учреждения.
Украинские силовики выпустили 6748 боеприпасов различного калибра по территории ДНР за девять дней эскалации. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
За столько же дней украинские военные обстреляли территорию ДНР 522 раза. Кроме того, за это время ВСУ повредили 87 жилых домов, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе два медицинских и пять образовательных учреждений, четыре объекта критической инфраструктуры и электро-, водо- и газоснабжения, а также четыре транспортных средства.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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