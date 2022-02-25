ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 09:08
7594

Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства РФ для самолётов Британии

Обложка © Pexels

Обложка © Pexels

Мера принята исходя из положений Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между странами в ответ на недружественные шаги авиационных властей королевства, объяснили в ведомстве.

Россия в ответ на действия Великобритании ограничивает использование своего воздушного пространства для самолётов, связанных с Соединённым Королевством. Об этом сообщает Росавиация. Ограничение, согласно сообщению на сайте ведомства, вступает в силу 25 февраля с 11:00 мск.

"Введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полётов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полёты через воздушное пространство РФ", — указывается в записи.

Мера принята исходя из положений Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией в ответ на недружественные шаги авиационных властей королевства.

Великобритания вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота"
Великобритания вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота"

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Санкции против России
  • Росавиация
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar