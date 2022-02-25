Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства РФ для самолётов Британии
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Мера принята исходя из положений Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между странами в ответ на недружественные шаги авиационных властей королевства, объяснили в ведомстве.
Россия в ответ на действия Великобритании ограничивает использование своего воздушного пространства для самолётов, связанных с Соединённым Королевством. Об этом сообщает Росавиация. Ограничение, согласно сообщению на сайте ведомства, вступает в силу 25 февраля с 11:00 мск.
"Введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полётов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полёты через воздушное пространство РФ", — указывается в записи.
Мера принята исходя из положений Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией в ответ на недружественные шаги авиационных властей королевства.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.