Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства РФ для самолётов Британии

Мера принята исходя из положений Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между странами в ответ на недружественные шаги авиационных властей королевства, объяснили в ведомстве.

Россия в ответ на действия Великобритании ограничивает использование своего воздушного пространства для самолётов, связанных с Соединённым Королевством. Об этом сообщает Росавиация. Ограничение, согласно сообщению на сайте ведомства, вступает в силу 25 февраля с 11:00 мск.

"Введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полётов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полёты через воздушное пространство РФ", — указывается в записи.