В Офисе президента Украины заявили, что Зеленский остаётся в Киеве
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Глава государства должен показать, что такое стойкость украинского народа, уточнил на брифинге советник главы администрации Михаил Подоляк, объясняя причины такого решения.
Президент Украины Владимир Зеленский остаётся в Киеве. Об этом сообщил советник главы офиса лидера Незалежной Михаил Подоляк.
"Президент Владимир Зеленский остаётся в Киеве, потому что он должен показать, что такое стойкость украинского народа", — сказал Подоляк на брифинге.
Ранее Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих. Политолог Владимир Жарихин объяснил Лайфу, почему изменилась риторика украинского президента.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.