НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 08:42
14474

В офисе Зеленского заявили о готовности провести переговоры с РФ о нейтральном статусе

Там отметили, что Европа боится "воевать" с Россией и принять Украину в НАТО. Однако Киев такого страха не испытывает, в том числе не боится проводить с Москвой обсуждения.

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-rozirvala-diplomatichni-vidnosini-z-rosiyeyu-yaka-p-73133" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис</a> президента Украины</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Украина готова провести переговоры с Россией на тему нейтрального статуса. Об этом заявил советник главы Офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

"Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договорённостей гарантами", — цитирует Подоляка РБК.

В заявлении указывается, что Украина всегда оставляет пространство для переговоров. По словам Подоляка, "войну нужно прекращать". Также он напомнил, что украинский президент не увидел готовности европейских стран "воевать" вместе с Незалежной и принять страну в НАТО. Советник главы офиса президента подчеркнул, что Украина "не боится", в отличие от Европы, как "не боится" обсуждать с Россией нейтральный статус и гарантии.

Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной

Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1