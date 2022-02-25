В офисе Зеленского заявили о готовности провести переговоры с РФ о нейтральном статусе
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Там отметили, что Европа боится "воевать" с Россией и принять Украину в НАТО. Однако Киев такого страха не испытывает, в том числе не боится проводить с Москвой обсуждения.
Украина готова провести переговоры с Россией на тему нейтрального статуса. Об этом заявил советник главы Офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.
"Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договорённостей гарантами", — цитирует Подоляка РБК.
В заявлении указывается, что Украина всегда оставляет пространство для переговоров. По словам Подоляка, "войну нужно прекращать". Также он напомнил, что украинский президент не увидел готовности европейских стран "воевать" вместе с Незалежной и принять страну в НАТО. Советник главы офиса президента подчеркнул, что Украина "не боится", в отличие от Европы, как "не боится" обсуждать с Россией нейтральный статус и гарантии.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.