В офисе Зеленского заявили о готовности провести переговоры с РФ о нейтральном статусе

Там отметили, что Европа боится "воевать" с Россией и принять Украину в НАТО. Однако Киев такого страха не испытывает, в том числе не боится проводить с Москвой обсуждения.

Украина готова провести переговоры с Россией на тему нейтрального статуса. Об этом заявил советник главы Офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

"Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договорённостей гарантами", — цитирует Подоляка РБК.