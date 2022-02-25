Зарубежные блогеры приняли жительницу Новосибирска за вооружённую украинку

Зарубежные блогеры наткнулись на фотографию девушки из Новосибирска, которая едет в автобусе с автоматом. Они приняли россиянку за вооружённую украинку, которая якобы защищает свою страну от "вторжения" РФ.

Отмечается, что иностранцы распространили фотографию россиянки Екатерины с подписью: "Украинские женщины готовы сопровождать своих соотечественников, чтобы защитить свою родину от российского вторжения". Однако, как оказалось, девушка ехала с игрушечным автоматом с фотосъёмок в 2020 году. А снимок сделал молодой человек Екатерины и опубликовал в группе "Ищу тебя Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте". С автором фотографии связалась газета kp.ru.

"Мы решили провести шуточную съёмку ещё в 2020 году, когда начался локдаун из-за СoViD-19. Все люди разбирали гречку, туалетную бумагу, и мы решили это обыграть в фотосессии. Смысл был такой, что мы запаслись гречкой и торгуем ею, как наркобароны с оружием", — рассказал автор фотографии Александр.

По его словам, они взяли муляж автомата АК-47. Молодой человек поделился, что ради смеха сфотографировал девушку с игрушечным оружием и выложил "в парочку групп с посылом "Ищу тебя, красавица". В результате снимок начал распространяться по соцсетям, а затем его заметили российские и зарубежные СМИ. По словам Александра, фото публиковали в том числе в Узбекистане и в Индии — "разошлось по всему миру максимально".

В результате 14 февраля 2022 года фотографию стали распространять зарубежные блогеры с подписью "Жизнь Украины сейчас". После этого агентство Associated Press разыскало Екатерину и назвало снимок фейком. Однако всего через неделю фото опять всплыло в соцсетях. Его опубликовал блогер из Венесуэлы, назвав девушку на снимке "украинской женщиной". В результате снимок вновь оказался в СМИ. Позднее испанское издание Maltido.es выпустило "опровержение".

"В Сети распространяется изображение молодой женщины, предположительно украинки, в автобусе с оружием. Это обман, что изображение актуально и связано с военным конфликтом между Россией и Украиной. Неправда и то, что фотография сделана на Украине", — говорится в сообщении.

Сама же героиня фотографии заявила, что никто права на её снимок с ненастоящим автоматом АК-47 не покупал. Однако же, добавила Екатерина, все его тиражируют.