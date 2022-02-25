В Польше заявили об отсутствии планов по переброске войск НАТО на Украину

В Бюро национальной безопасности республики отметили, что на сегодняшний день этот вопрос "вообще не рассматривается".

НАТО не рассматривает возможность переброски войск альянса на Украину. Об этом в эфире радиостанции Zet заявил глава Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох.

"Нет речи о направлении войск союза и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается", — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная осталась в одиночестве в защите государства. Он поблагодарил каждую страну, которая помогает "не просто словами", однако заметил, что никто из мировых лидеров не готов гарантировать принятие Незалежной в НАТО.