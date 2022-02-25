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25 февраля, 08:25

В Польше заявили об отсутствии планов по переброске войск НАТО на Украину

В Бюро национальной безопасности республики отметили, что на сегодняшний день этот вопрос "вообще не рассматривается".

НАТО не рассматривает возможность переброски войск альянса на Украину. Об этом в эфире радиостанции Zet заявил глава Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох.

"Нет речи о направлении войск союза и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается", сказал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная осталась в одиночестве в защите государства. Он поблагодарил каждую страну, которая помогает "не просто словами", однако заметил, что никто из мировых лидеров не готов гарантировать принятие Незалежной в НАТО.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Григорий Воронцов

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