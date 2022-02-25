Турчак: В Россию перешло более 120 тысяч эвакуированных из Донбасса
Андрей Турчак. Фото © Сайт "Единой России"
Сейчас основная нагрузка по приёму, распределению и обустройству беженцев лежит на Ростовской области, заметил парламентарий, посетивший регион.
На сегодняшний день свыше 120 тысяч человек из Донецкой и Луганской народных республик перешли через границу России, и более половины их них — дети. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек", — сказал Турчак.
На совещании с региональными отделениями партии он заметил, что позавчера вернулся из Ростова-на-Дону, на котором сейчас лежит основная нагрузка по приёму, распределению и обустройству беженцев.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.