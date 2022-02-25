Турчак: В Россию перешло более 120 тысяч эвакуированных из Донбасса

Сейчас основная нагрузка по приёму, распределению и обустройству беженцев лежит на Ростовской области, заметил парламентарий, посетивший регион.

На сегодняшний день свыше 120 тысяч человек из Донецкой и Луганской народных республик перешли через границу России, и более половины их них — дети. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек", — сказал Турчак.

На совещании с региональными отделениями партии он заметил, что позавчера вернулся из Ростова-на-Дону, на котором сейчас лежит основная нагрузка по приёму, распределению и обустройству беженцев.