Минобороны РФ: ВДВ взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.

Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", — говорится в сообщении.