Политолог Жарихин объяснил, почему изменилась риторика Зеленского

После очарования западными обещаниями Украина поняла, что ни в Евросоюз, ни в НАТО брать её не спешат, поэтому у властей Киева наступило разочарование, заметил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский поменял риторику, ведь обстановка в его стране изменилась, а оборона Незалежной начала трещать по швам. Такое мнение Лайфу высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Почему он поменял позицию? Да потому что обстановка поменялась. Мы видим, что украинская оборона трещит по швам. Если же говорить о переговорах, то, конечно, переговоры надо вести. Но при этом требовать определённых гарантий, то есть сначала выполнения [условий потенциального соглашения], а потом отвод войск. Потому что Минские соглашения были загублены тем, что они многое обещали, а когда ситуация военно-политическая для них улучшилась, то сразу же забыли про эти обещания", — сказал Жарихин.

Политолог заметил, что объективных причин для разочарования у Зеленского не было, были только действительно безосновательные надежды по принципу "Европа нам поможет, Запад нам поможет".

"Хотя тот же Запад прямо и откровенно говорил о том, что в ЕС не возьмут, что в НАТО в обозримом будущем тоже не возьмут. Но они продолжали жить в мире иллюзий. И, собственно говоря, все расчёты по невыполнению Минских соглашений были основаны на том, что в какой-то момент Западу ничего не останется, как им помочь силовым методом вернуть и Донбасс, и даже Крым. И других вариантов они даже не видели, они не готовы были идти на компромиссы. И после очарования, которое они сами себе устроили, сейчас началось разочарование", — добавил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина осталась в одиночестве в защите государства. Президент поблагодарил каждую страну, которая помогает Незалежной "не просто словами", однако заметил, что никто из мировых лидеров не готов гарантировать принятие его государства в НАТО.