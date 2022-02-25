Зеленский: Украина осталась в одиночестве
Владимир Зеленский. Обложка © Facebook / Володимир Зеленський
Политик выразил обиду всему миру за то, что его страна защищает себя одна, а крупнейшие державы "наблюдают издалека".
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением, в котором заявил, что его страна осталась в одиночестве, несмотря на обещания Запада помочь. Оно опубликовано в телеграм-канале политика.
"Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека... Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких. Все боятся", — сказал он.
При этом Зеленский поблагодарил каждое государство, которое помогает Украине "не просто словами". Однако в основном Запад, заявил президент, только говорит о поддержке его страны и никто из мировых лидеров не готов гарантировать принятие Незалежной в НАТО и направить туда своих военных. При этом политик убеждён, что рано или поздно диалог между Россией и Украиной о прекращении боевых действий всё же начнётся.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.