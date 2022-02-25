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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 05:12

В Народной милиции ДНР сообщили о ранении жителя Донецка в результате обстрела ВСУ

Донецк после признания независимости ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Донецк после признания независимости ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

А в Луганской Народной Республике заявили, что киевские силовики за сутки 33 раза нарушили режим тишины, обстреляв населённые пункты, в результате чего были повреждены жилые дома.

Мирный житель Донецка получил ранение в ходе ночного обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила Народная милиция ДНР.

Всё произошло в Киевском районе города. В тяжёлом состоянии мужчину доставили в республиканский травматологический центр, указывается в телеграм-канале ведомства.

В то же время киевские силовики за сутки 33 раза нарушили режим тишины, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ходе обстрелов в Первомайске были повреждены четыре жилых дома и два объекта инфраструктуры, также пострадали дома в посёлках Донецкий и Голубовское.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Артур Лапсаков
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