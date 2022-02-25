СКР: Снаряды с Украины не менее 14 раз прилетали в Ростовскую область

Зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов с территории Украины в Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что один из снарядов разорвался в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Это произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. В результате председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области.