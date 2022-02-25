США решили ужесточить ограничения на экспорт микроэлектроники в Россию
Санкции также коснутся нескольких других категорий товаров, среди которых навигационное оборудование, авионика, компоненты самолётов.
США приняли решение ужесточить регулирование экспорта в Россию ряда высокотехнологичных товаров, в том числе микроэлектроники, авионики и так далее. Об этом сообщило в пояснительной записке Минторговли Соединённых Штатов.
"Данное постановление добавляет новые требования по лицензированию для всех классификационных номеров экспортного контроля. <...> Некоторые из предметов <...> ранее не контролировались для России и включают микроэлектронику, телекоммуникационное оборудование, датчики, навигационное оборудование, авионику, морское оборудование и компоненты для воздушных судов", — говорится в документе Минторговли США.
В ведомстве заявляют, что эти санкции прежде всего нацелены на оборонный сектор России, авиационную и морскую отрасли, призваны отрезать "доступ к важным технологическим ресурсам".
США призвали своих союзников ввести аналогичные ограничения на экспорт, а взамен пообещали им преференции.
Ранее Лайф рассказывал, что Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести санкции. Среди них оказались ограничения, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин