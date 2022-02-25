США решили ужесточить ограничения на экспорт микроэлектроники в Россию

США приняли решение ужесточить регулирование экспорта в Россию ряда высокотехнологичных товаров, в том числе микроэлектроники, авионики и так далее. Об этом сообщило в пояснительной записке Минторговли Соединённых Штатов.

"Данное постановление добавляет новые требования по лицензированию для всех классификационных номеров экспортного контроля. <...> Некоторые из предметов <...> ранее не контролировались для России и включают микроэлектронику, телекоммуникационное оборудование, датчики, навигационное оборудование, авионику, морское оборудование и компоненты для воздушных судов", — говорится в документе Минторговли США.

В ведомстве заявляют, что эти санкции прежде всего нацелены на оборонный сектор России, авиационную и морскую отрасли, призваны отрезать "доступ к важным технологическим ресурсам".

США призвали своих союзников ввести аналогичные ограничения на экспорт, а взамен пообещали им преференции.