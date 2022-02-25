Таможня: Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд с Украины

Верховная рада после начала Россией специальной операции на территории этой страны ввела там военное положение.

Мужчин в возрасте 18–60 лет не будут выпускать за пределы Украины. Об этом в четверг заявил начальник львовской таможни Даниил Меньшиков.

"В связи с военным положением мужчины – граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства", — написал Меньшиков на своей странице в "Фейсбуке".