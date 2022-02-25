Таможня: Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд с Украины
Верховная рада после начала Россией специальной операции на территории этой страны ввела там военное положение.
Мужчин в возрасте 18–60 лет не будут выпускать за пределы Украины. Об этом в четверг заявил начальник львовской таможни Даниил Меньшиков.
"В связи с военным положением мужчины – граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства", — написал Меньшиков на своей странице в "Фейсбуке".
Он также попросил не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.
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