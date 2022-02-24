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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 17:24
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Российские войска вышли к Херсону

Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

Использование рейдовых отрядов и воздушного десанта позволило обеспечить выход российских войск к Херсону. Об этом сообщил на вечернем брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсону", — сказал генерал-майор.

По его данным, это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

Какие объекты Минобороны Украины уничтожила Российская армия
Какие объекты Минобороны Украины уничтожила Российская армия

Ранее Лайф писал, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.


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Алексей Берковиц
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