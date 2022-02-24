Российские войска вышли к Херсону
Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
Использование рейдовых отрядов и воздушного десанта позволило обеспечить выход российских войск к Херсону. Об этом сообщил на вечернем брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсону", — сказал генерал-майор.
По его данным, это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
Ранее Лайф писал, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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