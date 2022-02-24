Захарова: Заявление Украины о возвращении ядерного оружия "перевернуло всю историю"

Заявление Киева о возвращении к обсуждению наличия ядерного оружия в корне перевернуло всю ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Когда малоадекватные представители страны Украины заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю", — отметила дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Захарова подчеркнула, что Европе и НАТО на своих "сборищах" следовало бы задаться вопросом о том, к каким последствиям могло бы привести обладание Киевом ядерным оружием.