Захарова: Заявление Украины о возвращении ядерного оружия "перевернуло всю историю"
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Европе и НАТО на своих "сборищах" следовало бы задаться вопросом о том, к каким последствиям могло привести всё это.
Заявление Киева о возвращении к обсуждению наличия ядерного оружия в корне перевернуло всю ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Когда малоадекватные представители страны Украины заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю", — отметила дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Захарова подчеркнула, что Европе и НАТО на своих "сборищах" следовало бы задаться вопросом о том, к каким последствиям могло бы привести обладание Киевом ядерным оружием.
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности. На Мюнхенской конференции 19 февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума.
Лента новостей
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ