Лидеры "Большой семёрки" решительным образом осудили спецоперацию России в Донбассе

В заявлении отмечается, что участники выражают "непоколебимую поддержку и солидарность" с Киевом. Также они обязались укреплять демократические системы и расширять сотрудничество по разным вопросам.

Лидеры стран – участниц "Большой семёрки" (G7) решительно осуждают военную спецоперацию России в республиках Донбасса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав государств и правительств G7, которое опубликовала пресс-служба кабмина Германии.

"Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину", — говорится в сообщении.

В заявлении подчёркивается, что участники саммита выражают "непоколебимую поддержку и солидарность" с Незалежной. Также они обязались защищать и укреплять демократические системы и расширять сотрудничество по приоритетным вопросам.

А ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин, комментируя решение о проведении спецоперации по защите Донбасса, заявил, что у Москвы просто не осталось никаких шансов поступить иначе.