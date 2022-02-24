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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 17:02

Лидеры "Большой семёрки" решительным образом осудили спецоперацию России в Донбассе

В заявлении отмечается, что участники выражают "непоколебимую поддержку и солидарность" с Киевом. Также они обязались укреплять демократические системы и расширять сотрудничество по разным вопросам.

Лидеры стран – участниц "Большой семёрки" (G7) решительно осуждают военную спецоперацию России в республиках Донбасса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав государств и правительств G7, которое опубликовала пресс-служба кабмина Германии.

"Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину", — говорится в сообщении.

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В заявлении подчёркивается, что участники саммита выражают "непоколебимую поддержку и солидарность" с Незалежной. Также они обязались защищать и укреплять демократические системы и расширять сотрудничество по приоритетным вопросам.

А ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин, комментируя решение о проведении спецоперации по защите Донбасса, заявил, что у Москвы просто не осталось никаких шансов поступить иначе.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Наталья Исакова
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