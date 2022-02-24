Зеленский заявил, что обсудил с Макроном отключение России от SWIFT
Кроме того, президент Украины потребовал ввести бесполётную зону над Незалежной, а также совершить другие действенные шаги, чтобы "остановить агрессора".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза новых санкций по отношению к России. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".
"Пакет дополнительных жёстких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали c [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполётной зоны над Украиной и других действенных шагов, чтобы остановить агрессора", — написал он.
Ранее Зеленский выступил с обращением к гражданам, предложив России вернуться на путь к миру. Он подчеркнул, что не Украина избрала путь войны.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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