Кроме того, президент Украины потребовал ввести бесполётную зону над Незалежной, а также совершить другие действенные шаги, чтобы "остановить агрессора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза новых санкций по отношению к России. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

"Пакет дополнительных жёстких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали c [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполётной зоны над Украиной и других действенных шагов, чтобы остановить агрессора", — написал он.

Ранее Зеленский выступил с обращением к гражданам, предложив России вернуться на путь к миру. Он подчеркнул, что не Украина избрала путь войны.