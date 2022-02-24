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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 15:44
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МИД РФ: Россия примет жёсткие меры в ответ на санкции Евросоюза

В министерстве отметили, что вместо критического анализа произошедшего и осмысления своей роли в ситуации вокруг ДНР и ЛНР, ЕС прибег к санкционному инструментарию.

Россия даст жёсткий ответ на ограничительные меры Евросоюза из-за признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жёсткие ответные меры", — говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что вместо критического анализа произошедшего и осмысления своей роли в ситуации вокруг ДНР и ЛНР Евросоюз прибег к санкционному инструментарию, поддерживая тем нелегитимную практику США. В МИД подчеркнули неэффективность подобных мер.

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.

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Обложка © Flickr / МИД России

Григорий Воронцов
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