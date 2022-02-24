МИД РФ: Россия примет жёсткие меры в ответ на санкции Евросоюза

В министерстве отметили, что вместо критического анализа произошедшего и осмысления своей роли в ситуации вокруг ДНР и ЛНР, ЕС прибег к санкционному инструментарию.

Россия даст жёсткий ответ на ограничительные меры Евросоюза из-за признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жёсткие ответные меры", — говорится в сообщении.