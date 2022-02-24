Тем временем воздушная гавань Ставрополя работает в штатном режиме, уточнили в ведомстве. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Росавиация приостановила работу аэропорта Липецка. При этом воздушная гавань Ставрополя, судя по уточнённым данным, работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении агентства.

"По данным оперативного штаба, уточнён список аэропортов, в которых временно приостановлена работа: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.