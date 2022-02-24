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Опубликовано 24 февраля 2022, 15:41

Росавиация приостановила работу аэропорта Липецка

Тем временем воздушная гавань Ставрополя работает в штатном режиме, уточнили в ведомстве. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Росавиация приостановила работу аэропорта Липецка. При этом воздушная гавань Ставрополя, судя по уточнённым данным, работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении агентства.

"По данным оперативного штаба, уточнён список аэропортов, в которых временно приостановлена работа: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

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Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов городов России до 2 марта

В Росавиации добавили, что авиакомпаниям РФ рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Из-за отмены полётов также даны поручения организовать возврат денежных средств за билеты в полном объёме.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © GoogleMaps / Иван Исупов

Варвара Романова
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