Росавиация приостановила работу аэропорта Липецка
Тем временем воздушная гавань Ставрополя работает в штатном режиме, уточнили в ведомстве. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
Росавиация приостановила работу аэропорта Липецка. При этом воздушная гавань Ставрополя, судя по уточнённым данным, работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении агентства.
"По данным оперативного штаба, уточнён список аэропортов, в которых временно приостановлена работа: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что авиакомпаниям РФ рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Из-за отмены полётов также даны поручения организовать возврат денежных средств за билеты в полном объёме.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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