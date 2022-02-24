Поклонская призвала украинцев не брать в руки оружие

Она подчеркнула, что к кровопролитию свой народ толкает президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что ему следует сесть за стол переговоров.

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к украинцам с призывом не брать в руки оружие, указав на мирные намерения России. Призыв опубликован в её телеграм-канале.

"Не берите оружие, а сдавайте его. Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несёт ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года. Нам нечего делить. Вспомните, что мы — один народ и все хотим мира! Все народы России желают мира и восстановления Украине", — написала она.

Поклонская подчеркнула, что к кровопролитию украинский народ толкает Зеленский. Она добавила, что ему следует сложить оружие и сесть за стол переговоров, а также "привлечь к ответственности государственных военных преступников, издевавшихся над людьми в Киеве, сжигавших живьём людей в Одессе и бомбивших Донбасс".