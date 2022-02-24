Поклонская призвала украинцев не брать в руки оружие
Она подчеркнула, что к кровопролитию свой народ толкает президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что ему следует сесть за стол переговоров.
Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к украинцам с призывом не брать в руки оружие, указав на мирные намерения России. Призыв опубликован в её телеграм-канале.
"Не берите оружие, а сдавайте его. Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несёт ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года. Нам нечего делить. Вспомните, что мы — один народ и все хотим мира! Все народы России желают мира и восстановления Украине", — написала она.
Поклонская подчеркнула, что к кровопролитию украинский народ толкает Зеленский. Она добавила, что ему следует сложить оружие и сесть за стол переговоров, а также "привлечь к ответственности государственных военных преступников, издевавшихся над людьми в Киеве, сжигавших живьём людей в Одессе и бомбивших Донбасс".
Ранее замсекретаря ОП РФ Бочаров призвал россиян поддержать проведение спецоперации в Донбассе. В поддержку высказался и лидер Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По его словам, у этой миссии есть две цели: положить конец геноциду жителей ЛНР и ДНР и предотвратить нападение на РФ.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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