Депутат Водолацкий: Сложившаяся ситуация на Украине является следствием политики Запада

Собеседник отметил, что спецоперация Российской армии — это принуждение Киева к миру, а не война. В противном случае, по его словам, "мы бы стали свидетелями массового уничтожения граждан Донбасса".

Ситуация, сложившаяся на Украине, стала следствием политики Запада, который поощрял Киев на неоднократные нарушения Минских соглашений. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Комментируя начало спецоперации в республиках Донбасса, парламентарий отметил, что это было неизбежным.

"Эта операция давно должна была уже произойти. Восемь лет бывая в Донбассе почти каждый месяц, я видел горе и страдания людей, которые каждый день находились под обстрелами. Отправляя ребёнка в школу, они не знали, вернётся ли он живой. Это очень страшно. Все говорили о том, что нужно выполнять Минские соглашения, нужно как-то договариваться, не понимая того, что Украина сегодня не самостоятельное государство", — пояснил Водолацкий.

Как отметил собеседник, спецоперация Российской армии — это принуждение Украины к миру, а не война. В противном случае, по его словам, в ближайшее время "мы бы стали свидетелями массового уничтожения граждан Донбасса". Водолацкий подчеркнул, что современная Украина является "рассадником нацизма".

"Там (в республиках Донбасса. — Прим. Лайфа) проживает 775 тысяч жителей РФ. Ни одно государство в мире — ни одно — никогда бы не бросило в беде такое количество своих людей. Россия не отличается от других государств. Мы пришли им на помощь", — заключил парламентарий.

Ранее Лайф писал, что Анатолий Вассерман спрогнозировал сроки окончания российской спецоперации на Украине. По словам депутата Госдумы и известного интеллектуала, такое развитие событий не стало для него неожиданностью и он происходящее поддерживает.