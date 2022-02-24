Депутат Водолацкий: Сложившаяся ситуация на Украине является следствием политики Запада

Ситуация, сложившаяся на Украине, стала следствием политики Запада, который поощрял Киев на неоднократные нарушения Минских соглашений. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Комментируя начало спецоперации в республиках Донбасса, парламентарий отметил, что это было неизбежным.

"Эта операция давно должна была уже произойти. Восемь лет бывая в Донбассе почти каждый месяц, я видел горе и страдания людей, которые каждый день находились под обстрелами. Отправляя ребёнка в школу, они не знали, вернётся ли он живой. Это очень страшно. Все говорили о том, что нужно выполнять Минские соглашения, нужно как-то договариваться, не понимая того, что Украина сегодня не самостоятельное государство", — пояснил Водолацкий.

Как отметил собеседник, спецоперация Российской армии — это принуждение Украины к миру, а не война. В противном случае, по его словам, в ближайшее время "мы бы стали свидетелями массового уничтожения граждан Донбасса". Водолацкий подчеркнул, что современная Украина является "рассадником нацизма".

"Там (в республиках Донбасса. — Прим. Лайфа) проживает 775 тысяч жителей РФ. Ни одно государство в мире — ни одно — никогда бы не бросило в беде такое количество своих людей. Россия не отличается от других государств. Мы пришли им на помощь", — заключил парламентарий.

Ранее Лайф писал, что Анатолий Вассерман спрогнозировал сроки окончания российской спецоперации на Украине. По словам депутата Госдумы и известного интеллектуала, такое развитие событий не стало для него неожиданностью и он происходящее поддерживает.