Онищенко: Российское высокоточное оружие стреляет не по Украине, а по США
Как пояснил эксперт, наша армия наносит удары по военным базам, которые были созданы на территории Незалежной при участии Вашингтона. По его словам, это делается, чтобы прекратили уничтожать Донбасс.
Россия не воюет с Украиной, а наносит удары по незаконным скоплениям оружия, поставленного туда Западом, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Таким образом политик прокомментировал ситуацию в связи с началом Москвой специальной военной операции в республиках Донбасса.
"Сейчас наше высокоточное оружие стреляет не по Украине. Оно стреляет по Соединённым Штатам. Оно стреляет по тем военным базам на украинской территории, куда натащили западное оружие. И американцы туда на 70 миллионов [долларов] оружия завезли, и этот канадский "плейбой" [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, он же тоже на семь миллионов [долларов] туда завёз оружия", — цитирует РИА ФАН Онищенко.
Как пояснил эксперт, Российская армия наносит удары по военным базам, "которые де-факто" при участии Вашингтона были созданы на Украине. Это делается для того, чтобы это незаконно завезённое оружие впредь "не стреляло" по территориям республик Донбасса, добавил он.
Ранее жители Донецка рассказали Лайфу о своих переживаниях на фоне операции РФ в Донбассе. Так, люди поведали об усталости от постоянной опасности обстрелов и общей напряжённости в регионе с 2014 года. Кто-то радуется российской спецоперации как возможному завершению сложившейся ситуации.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Геннадий Онищенко. Обложка © Госдума