Онищенко: Российское высокоточное оружие стреляет не по Украине, а по США

Россия не воюет с Украиной, а наносит удары по незаконным скоплениям оружия, поставленного туда Западом, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Таким образом политик прокомментировал ситуацию в связи с началом Москвой специальной военной операции в республиках Донбасса.

"Сейчас наше высокоточное оружие стреляет не по Украине. Оно стреляет по Соединённым Штатам. Оно стреляет по тем военным базам на украинской территории, куда натащили западное оружие. И американцы туда на 70 миллионов [долларов] оружия завезли, и этот канадский "плейбой" [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, он же тоже на семь миллионов [долларов] туда завёз оружия", — цитирует РИА ФАН Онищенко.

Как пояснил эксперт, Российская армия наносит удары по военным базам, "которые де-факто" при участии Вашингтона были созданы на Украине. Это делается для того, чтобы это незаконно завезённое оружие впредь "не стреляло" по территориям республик Донбасса, добавил он.