Онищенко: Российское высокоточное оружие стреляет не по Украине, а по США

Как пояснил эксперт, наша армия наносит удары по военным базам, которые были созданы на территории Незалежной при участии Вашингтона. По его словам, это делается, чтобы прекратили уничтожать Донбасс.

Россия не воюет с Украиной, а наносит удары по незаконным скоплениям оружия, поставленного туда Западом, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Таким образом политик прокомментировал ситуацию в связи с началом Москвой специальной военной операции в республиках Донбасса.

"Сейчас наше высокоточное оружие стреляет не по Украине. Оно стреляет по Соединённым Штатам. Оно стреляет по тем военным базам на украинской территории, куда натащили западное оружие. И американцы туда на 70 миллионов [долларов] оружия завезли, и этот канадский "плейбой" [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, он же тоже на семь миллионов [долларов] туда завёз оружия", — цитирует РИА ФАН Онищенко.

Как пояснил эксперт, Российская армия наносит удары по военным базам, "которые де-факто" при участии Вашингтона были созданы на Украине. Это делается для того, чтобы это незаконно завезённое оружие впредь "не стреляло" по территориям республик Донбасса, добавил он.