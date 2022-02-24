МИД РФ: Разрыв дипотношений Киевом является логическим завершением русофобской политики
При этом в министерстве отметили, что данное решение не является выбором Москвы, и напомнили о целом ряде законов по дискриминации прав и свобод русскоязычного населения Незалежной.
В МИД России отметили, что разрыв Украиной дипломатических отношений с Москвой представляется логическим завершением русофобской политики Киева. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей", — сказали агентству во внешнеполитическом ведомстве.
В частности, такая политика Киева проявлялась в разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в 2018 году, а также в законах, "направленных на дискриминацию прав и свобод" русскоязычного населения Незалежной, отметили в министерстве. Собеседник агентства подчеркнул, что решение о разрыве дипотношений принадлежит не Москве.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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