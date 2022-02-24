ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 12:55
5583

МИД РФ: Разрыв дипотношений Киевом является логическим завершением русофобской политики

При этом в министерстве отметили, что данное решение не является выбором Москвы, и напомнили о целом ряде законов по дискриминации прав и свобод русскоязычного населения Незалежной.

В МИД России отметили, что разрыв Украиной дипломатических отношений с Москвой представляется логическим завершением русофобской политики Киева. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей", — сказали агентству во внешнеполитическом ведомстве.

Политолог Брутер объяснил, что для России значит разрыв дипотношений с Украиной
Политолог Брутер объяснил, что для России значит разрыв дипотношений с Украиной

В частности, такая политика Киева проявлялась в разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в 2018 году, а также в законах, "направленных на дискриминацию прав и свобод" русскоязычного населения Незалежной, отметили в министерстве. Собеседник агентства подчеркнул, что решение о разрыве дипотношений принадлежит не Москве.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

Обложка © Wikipedia

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Россия
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar