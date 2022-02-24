МИД РФ: Разрыв дипотношений Киевом является логическим завершением русофобской политики

При этом в министерстве отметили, что данное решение не является выбором Москвы, и напомнили о целом ряде законов по дискриминации прав и свобод русскоязычного населения Незалежной.

В МИД России отметили, что разрыв Украиной дипломатических отношений с Москвой представляется логическим завершением русофобской политики Киева. Об этом сообщает РИА "Новости" .

В частности, такая политика Киева проявлялась в разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в 2018 году, а также в законах, "направленных на дискриминацию прав и свобод" русскоязычного населения Незалежной, отметили в министерстве. Собеседник агентства подчеркнул, что решение о разрыве дипотношений принадлежит не Москве.