Замсекретаря ОП РФ Бочаров призвал россиян поддержать проведение спецоперации в Донбассе
Вячеслав Бочаров. Фото © "Эстафета поколений"
В поддержку высказался и лидер Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По его словам, у этой миссии есть две цели: положить конец геноциду жителей ЛНР и ДНР и предотвратить нападение на РФ.
Первый заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ, Герой России и координатор Всероссийского проекта "Эстафета поколений" Вячеслав Бочаров обратился к россиянам с призывом поддержать жителей Донбасса, а также решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации в ЛНР и ДНР.
"Призываю всех поддержать нашего президента, донбасских соотечественников в решении защитить их свободный выбор, выбор крымчан и севастопольцев, защитить святую память о жертвах нашего единого народа, принесённых во имя победы над нацизмом в Великой Отечественной войне, запрет на которую фактически был установлен властями Украины", — приводит слова Бочарова пресс-служба "Эстафеты поколений".
Общественник также призвал наказать всех виновных в пытках и других "ужасных преступлениях, подобных тем, что весь мир видел в одесском Доме профсоюзов". Стоит отметить, что в поддержку решения Путина о проведении специальной военной операции в республиках Донбасса высказался и лидер Союза ветеранов Афганистана полковник ВДВ Франц Клинцевич.
Он пояснил, что у операции по защите Донбасса две основные цели: мирная жизнь жителей республик и защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах. Так, по мнению Клинцевича, будет наконец положен конец геноциду населения ЛНР и ДНР и предотвращено нападение на нашу страну.
"Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Мы не имеем права этого допустить ни перед своими детьми и внуками, ни перед памятью погибших в Афганистане товарищей", — приводит слова Клинцевича пресс-служба ветеранской организации.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.