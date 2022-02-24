Замсекретаря ОП РФ Бочаров призвал россиян поддержать проведение спецоперации в Донбассе

В поддержку высказался и лидер Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По его словам, у этой миссии есть две цели: положить конец геноциду жителей ЛНР и ДНР и предотвратить нападение на РФ.

Первый заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ, Герой России и координатор Всероссийского проекта "Эстафета поколений" Вячеслав Бочаров обратился к россиянам с призывом поддержать жителей Донбасса, а также решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации в ЛНР и ДНР.

"Призываю всех поддержать нашего президента, донбасских соотечественников в решении защитить их свободный выбор, выбор крымчан и севастопольцев, защитить святую память о жертвах нашего единого народа, принесённых во имя победы над нацизмом в Великой Отечественной войне, запрет на которую фактически был установлен властями Украины", — приводит слова Бочарова пресс-служба "Эстафеты поколений".

Общественник также призвал наказать всех виновных в пытках и других "ужасных преступлениях, подобных тем, что весь мир видел в одесском Доме профсоюзов". Стоит отметить, что в поддержку решения Путина о проведении специальной военной операции в республиках Донбасса высказался и лидер Союза ветеранов Афганистана полковник ВДВ Франц Клинцевич.

Он пояснил, что у операции по защите Донбасса две основные цели: мирная жизнь жителей республик и защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах. Так, по мнению Клинцевича, будет наконец положен конец геноциду населения ЛНР и ДНР и предотвращено нападение на нашу страну.