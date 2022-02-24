Страны НАТО решили привести в действие оборонный план

"Это осмотрительный и оборонительный шаг для защиты союзников в ходе этого кризиса. Он позволит нам развернуть силы и средства, в том числе силы быстрого реагирования НАТО, там, где это необходимо", — отметил Столтенберг.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.