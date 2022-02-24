НАТО развёртывает дополнительные войска в восточной части альянса

В блоке также призвали Москву отозвать решение о проведении военной операции в Донбассе. В противном случае РФ заплатит "очень высокую экономическую и политическую цену", отметили там.

НАТО развёртывает дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в восточной части альянса из-за военной спецоперации России на территории республик Донбасса. Об этом говорится в официальном заявлении военного блока.

"Действия России представляют серьёзную угрозу евроатлантической безопасности, и они будут иметь геостратегические последствия. <...> Мы развёртываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", — говорится в заявлении.

В НАТО также призвали Москву отозвать решение о проведении военной операции в Донбассе. В противном случае, как отмечается в заявлении, российская сторона заплатит за это "очень высокую экономическую и политическую цену". В альянсе также осудили Белоруссию за то, что она "допустила эту атаку".