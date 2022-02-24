НАТО развёртывает дополнительные войска в восточной части альянса
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В блоке также призвали Москву отозвать решение о проведении военной операции в Донбассе. В противном случае РФ заплатит "очень высокую экономическую и политическую цену", отметили там.
НАТО развёртывает дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в восточной части альянса из-за военной спецоперации России на территории республик Донбасса. Об этом говорится в официальном заявлении военного блока.
"Действия России представляют серьёзную угрозу евроатлантической безопасности, и они будут иметь геостратегические последствия. <...> Мы развёртываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", — говорится в заявлении.
В НАТО также призвали Москву отозвать решение о проведении военной операции в Донбассе. В противном случае, как отмечается в заявлении, российская сторона заплатит за это "очень высокую экономическую и политическую цену". В альянсе также осудили Белоруссию за то, что она "допустила эту атаку".
Ранее Лайф сообщал, что президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от SWIFT. Он выразил поддержку народу Украины и призвал к более жёстким санкциям в отношении Москвы.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.