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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 11:22
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Песков объяснил, что значат заявления о "денацификации" Украины

Представитель Кремля отметил, что Незалежную необходимо освободить от пронацистски настроенных людей и идеологии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что денацификация Украины предполагает, что в идеале страну нужно освободить от нацистов. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, что означает этот термин.

"В идеале нужно освободить Украину, зачистить её от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии", — сказал Песков.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Александр Юнашев
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