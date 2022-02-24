Два судна попали под ракетный удар со стороны Украины в Азовском море

На борту одного из них произошёл пожар, один из членов команды получил тяжёлое ранение.

Два российских гражданских грузовых судна попали под ракетный удар со стороны Украины в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооружённых сил Украины. Огонь вёлся со стороны города Мариуполя", — говорится в сообщении.