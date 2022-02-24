Два судна попали под ракетный удар со стороны Украины в Азовском море
На борту одного из них произошёл пожар, один из членов команды получил тяжёлое ранение.
Два российских гражданских грузовых судна попали под ракетный удар со стороны Украины в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
"В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооружённых сил Украины. Огонь вёлся со стороны города Мариуполя", — говорится в сообщении.
На борту нефтегруза SGV-Flot произошёл пожар, один из членов команды получил тяжёлое ранение. К настоящему моменту оба судна продолжили движение. Для эвакуации пострадавшего направлены пограничные сторожевые катера.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Елена Попова