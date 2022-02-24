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Опубликовано 24 февраля 2022, 11:10

На Украине приостановили оказание плановой медпомощи

Мера будет действовать до специального распоряжения, уточнили в Минздраве Незалежной. Там отметили, что все медучреждения уже сформировали запасы медикаментов, расходных материалов и оборудования.

Украинские больницы приостанавливают проведение плановых операций и госпитализаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Незалежной. Отмечается, что данная мера связана с введением в стране военного положения.

"В настоящее время прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения", — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

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Уточняется, что все больницы обеспечены автономными источниками энергии на данный момент. Кроме того, все медучреждения также сформировали запасы медикаментов, расходных материалов и оборудования. При необходимости запасы будут пополнены.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Pixabay

Наталья Исакова
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