На Украине приостановили оказание плановой медпомощи

Мера будет действовать до специального распоряжения, уточнили в Минздраве Незалежной. Там отметили, что все медучреждения уже сформировали запасы медикаментов, расходных материалов и оборудования.

Украинские больницы приостанавливают проведение плановых операций и госпитализаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Незалежной. Отмечается, что данная мера связана с введением в стране военного положения.

"В настоящее время прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения", — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".