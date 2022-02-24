Россиянки рассказали, когда впервые начали пользоваться косметикой

Более трети россиянок впервые начали краситься в возрасте от 13 до 15 лет. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера "Самокат", поступившем в "Газету.ru".

Оказалось, что большинство девушек начали свой бьюти-опыт с помады, около четверти — туши для ресниц, а 16% опрошенных — теней для глаз. Чуть меньше трети женщин признались, что первую косметику втайне взяли у родных. Раньше остальных начали краситься москвички, девушки из Тюмени и ростовчанки. Позже других пользоваться косметикой стали жительницы Волгограда.

Россиянки отметили, что чаще покупают косметику онлайн. Каждая вторая готова ежемесячно тратить на бьюти-средства до 5 тысяч рублей. Самыми востребованными в уходовой косметике и в декоративной оказались массмаркет-бренды. Аптечные и люксовые уходовые косметические средства выбирает каждая пятая опрошенная женщина.