Джонсон призвал созвать экстренный саммит НАТО из-за ситуации на Украине
Вместе с тем он собирается выступить с обращением к нации по поводу "вторжения" России на украинскую территорию. Само "нападение" Джонсон расценил как "катастрофу для континента".
Борис Джонсон. Фото © flickr / Number 10
В связи с ситуацией, которая происходит на Украине, необходимо провести срочную встречу НАТО. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в "Твиттере".
"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к нации по поводу российского вторжения на Украину. Я также поговорю с другими лидерами [стран] G7 и призову к срочной встрече всех лидеров [государств] НАТО как можно скорее", — написал Джонсон.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.