Джонсон призвал созвать экстренный саммит НАТО из-за ситуации на Украине

В связи с ситуацией, которая происходит на Украине, необходимо провести срочную встречу НАТО. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в "Твиттере" .

"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к нации по поводу российского вторжения на Украину. Я также поговорю с другими лидерами [стран] G7 и призову к срочной встрече всех лидеров [государств] НАТО как можно скорее", — написал Джонсон.